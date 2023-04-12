РФ "тіньовими" способами постачає свої нафтопродукти на ринок в обхід санкціям

Російські продавці лігроїну – нафтопродукту, що використовується для виробництва пластмас та в нафтохімії, маркують його як бензин або відправляють з портів без місця призначення, аби експорт тривав попри санкції.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітиків FGE і Kpler, а також власних джерел.

Зараз чіткого ринку збуту для російського лігроїну немає, оскільки його основні покупці – Південна Корея і Європа – після запроваджених санкцій не можуть отримувати її напряму, пояснює керівник відділу зріджених вуглеводнів у консалтинговій компанії FGE Арман Ашраф.

Хоча Китай та Індія багато споживають, обидві країни мають достатні внутрішні запаси, а Південна Корея, яка була ключовим споживачем до повномашстабного вторгнення РФ в Україну.

У березні Росія відвантажила близько 1,34 млн тонн лігроїну – майже так само, як торік. Але залишається питання, чи залишаться ці обсяги протягом наступних місяців.

Зараз російський бензин відправляється до сховищ в Об'єднаних Арабських Еміратах і Західній Африці, що раніше було рідкістю. "Це може бути лігроїн або, можливо, навіть бензин з великою кількістю лігроїна", – припускає Ашраф.

Причина для такого змішування полягає у тому, що стеля цін на лігроїн значно нижча за стелю на дизель – 45 доларів проти 100 доларів за барель.

Це може свідчити про спроби приховати походження російської нафти, а також про складнощі з пошуком покупців. До запровадження санкцій майже всі вантажі мали призначення, але в березні ця частка зросла до майже чверті експорту.

Також, РФ вдалася до "передокументування", або змішування власних нафтопродуктів з неросійськими у таких торгових центрах, як Сінгапур та ОАЕ. Ця практика набрала обертів після війни і не демонструє жодних ознак послаблення після запровадження санкцій.

За даними Kpler, обсяги нафти, що відвантажуються з Росії і прямують до Сінгапуру, в березні майже в чотири рази збільшилися до 164 тис тонн порівняно з минулим роком. Вантажопотік з ОАЕ підскочив до 156 тис тонн з нуля.