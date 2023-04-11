Рада прийняла за основу законопроєкт про перезавантаження митниці

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 6490-д щодо перезавантаження митниці.

Про це повідомив у Telegram заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

За його словами, прийняття документа за основу підтримали 260 депутатів.

Законопроєкт, зокрема, передбачає зміну процедури конкурсного відбору керівника митниці на основі кращих практик конкурсів до антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК).

Так, передбачається, що конкурсна комісія складатиметься з 9 осіб, визначених Кабміном, із яких 5 (більшість) визначатимуться на підставі пропозицій міжнародних організацій.

При цьому передбачено, що конкурсна комісія буде визначати лише одну особу, яку вноситиме прем'єр-міністру для розгляду Кабміном.

Також законопроєкт передбачає запровадження щорічного зовнішнього аудиту ефективності діяльності митниці.

"Негативний висновок такого аудиту буде ключовою підставою для звільнення голови, що не дасть можливість змінювати керівника митниці просто за бажанням КМУ.

Протягом року після обрання нового керівника відбудеться переатестація всіх працівників митниці, в тому числі з питання доброчесності. Неуспішне проходження якої означатиме звільнення такого працівника", - додав Железняк.

Крім цього, скасовується необхідність погодження з Мінфіном призначення на посади та/або звільнення з посад керівників середньої ланки.

"Законом прямо встановлюється вищий розмір заробітної плати для митників, ніж є зараз", - резюмував нардеп.

Нагадаємо:

1 лютого Кабмін звільнив керівний склад Митниці.

Уряд визнав таким, що втратило чинність розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державної митної служби (ДМС) на Вячеслава Демченка.

Таким чином уряд фактично звільнив його з посади в.о. голови митної служби, до призначення на яку Демченко керував Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ДМС.

Крім того, рішенням уряду з посади першого заступника голови ДМС звільнений Олександр Шуцький.

Кабмін також відсторонив від виконання повноважень та порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника голови Держмитслужби Руслана Черкасського.

Кабінет міністрів на засіданні 24 березня звільнив Руслана Черкасського з посади заступника голови Державної митної служби України.

Повідомлялось, що податковий комітет ВР підготує зміни до законодавства, які передбачатимуть обрання керівників Митниці та Податкової на відкритих конкурсах.

Економічна правда