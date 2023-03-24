Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Кабінет міністрів на засіданні 24 березня звільнив Руслана Черкасського з посади заступника голови Державної митної служби України.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

"Звільнено: Черкасського Руслана Анатолійовича з посади заступника Голови Державної митної служби України", - написав Мельничук.

Як зазначив нардеп, перший заступник голови фінаносового комітету ВР Ярослав Железняк, Черкасський - "один із символів корупції на митниці".

За словами Железняка, Черкасський "після слів президента, прем’єра, голови коаліції та комітету… тільки на лікарняному два місяці переховувався".

колаж: telegram Железняка

"Звичайно, до очищення митниці ще дуже далеко, але це той випадок, коли система втратила одного з своїх "потужних" людей. Хочеться вірити, що сигнал всім іншим схожим хоча б якось зрозумілий", - додав нардеп.

Нагадаємо:

1 лютого Кабмін звільнив керівний склад Митниці.

Уряд визнав таким, що втратило чинність розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державної митної служби (ДМС) на Вячеслава Демченка.

Таким чином уряд фактично звільнив його з посади в.о. голови митної служби, до призначення на яку Демченко керував Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ДМС.

Крім того, рішенням уряду з посади першого заступника голови ДМС звільнений Олександр Шуцький.

Кабмін також відсторонив від виконання повноважень та порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника голови Держмитслужби Руслана Черкасського.

Економічна правда