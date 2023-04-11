Ахметов ініціює арбітраж проти РФ за захоплені активи, зокрема "Донбас Арену"

Мільярдер Рінат Ахметов ініціює арбітраж проти РФ, в якому вимагатиме від агресора компенсації всіх збитків, завданих йому в 2014-2017 роках внаслідок захоплення активів.

Про це повідомила пресслужба холдингової компанії СКМ, засновником та бенефіціаром якої є Ахметов.

В рамках арбітражу Ахметов вимагатиме від Росії компенсувати всі збитки, яких йому завдали протягом 2014-2017 років внаслідок втручання у діяльність чи експропріації активів та інвестицій терористичними групами, так званими "ДНР" та "ЛНР", під керівництвом або контролем росії.

До таких активів входять десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, зокрема – "Єнакіївський металургійний завод", "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит", навчально-тренувальна база "Кірша" та "Донбас Арена", в будівництво якої було інвестовано понад 400 млн дол.

"Росія має понести покарання за свої злочини проти України та українців, відлік яких ведеться з 2014 року. Тому я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. … Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць та зростання економіки України", – заявив Ахметов.

Нагадуємо:

Торік мільярдер Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти РФ щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії Росії проти України.

У вересні 2018 року ДТЕК почав підготовку позову до РФ через в втрачені активи в Криму, а в листопаді 2018 року енергохолдинг подав позов до арбітражу.