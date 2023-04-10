Microsoft припинила гарантійне обслуговування Xbox у Росії

Компанія Microsoft припинила гарантійне обслуговування консолей Xbox у Росії.

Про це пишуть "Известия" з посиланням на технічну підтримку корпорації, інформацію також підтвердили користувачі та ритейлери.

"Гарантійне обслуговування консолей, зокрема ввезених у РФ офіційно, більше недоступне через поточну ситуацію. Рекомендуємо власникам приставок звертатися в магазин, де їх купували", - заявив представник техслужби.

Підтвердили наявність проблеми і власники гаджетів. Один із них не зміг здати консоль у сервіс Microsoft на обслуговування, незважаючи на те, що купував його офіційно і з гарантією від виробника, пише видання.

"Мій Xbox Series X став періодично перезавантажуватися. Я вирішив, що варто звернутися за офіційним техобслуговуванням, оскільки гарантія на товар у мене діє аж до 2024 року. Я почав заповнювати дані про те, де перебуваю і за якою адресою у мене можна забрати товар. Після заповнення всіх рядків на сторінці було написано, що варіантів доступного обслуговування немає", - розповів "Известиям" власник Xbox.

Далі йому було запропоновано варіанти самостійного ремонту, зокрема такі, як "струсити з консолі пил" і "перезавантажити девайс".

Нагадаємо:

Корпорація Microsoft планує скорочувати свій російський бізнес, поки від нього нічого не залишиться.

Американська корпорація Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії, приєднуючись до переліку відомих технологічних компаній, які скорочують діяльність або зовсім йдуть з РФ після її вторгнення в Україну.

Економічна правда