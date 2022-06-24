У Microsoft пообіцяли скорочувати бізнес у РФ, поки від нього нічого не залишиться

Корпорація Microsoft планує скорочувати свій російський бізнес, поки від нього нічого не залишиться.

Про це в інтерв'ю Washington Post заявив президент компанії Бред Сміт.

"Що стосується Росії, то ми скорочуватимемо свій бізнес доти, доки врешті-решт [від нього] не залишиться майже нічого або взагалі нічого", - сказав Сміт.

Він пояснив, що компанія хоче допомогти своїм співробітникам і думає над тим, як забезпечити їм підтримку, якої вони потребують і на яку заслуговують, тому що не вони почали війну.

У березні Microsoft оголосила про зупинення продажів своїх товарів та надання послуг на території Росії. Як заявляв Сміт, рішення пов'язане із санкціями, запровадженими щодо Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

Сміт наголошував, що Microsoft допомагає Україні у питаннях кібербезпеки, а фонд Microsoft Philanthropies надає підтримку українським біженцям, надаючи технології та фінансову підтримку Міжнародному комітету Червоного Хреста та ООН.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Американська корпорація Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії, приєднуючись до переліку відомих технологічних компаній, які скорочують діяльність або зовсім йдуть з РФ після її вторгнення в Україну.

Економічна правда