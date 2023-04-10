Українська енергосистема продовжує працювати з профіцитом потужності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Так, у понеділок генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Раніше, у п’ятницю, міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

Також протягом останньої доби відновлено електропостачання 8 тис. абонентів у Донецькій області, 1 тис. абонентів у Сумській та Харківській областях.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що завдяки профіциту потужності в енергосистемі Україна могла би отримати близько 500 млн грн від експорту електроенергії.

Після першої масованої атаки росіян по українській енергосистемі 10 жовтня Україна припинила експорт електроенергії.

На початку березня повідомлялося, що Україна може відновити експорт електроенергії після покращення ситуації з електропостачанням на Одещині.