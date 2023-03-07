Міжнародні резерви України знизились на 3,5% у лютому: причини

За попередніми даними, станом на 1 березня 2023 року міжнародні резерви України становили 28 864,6 млн дол США - у лютому вони знизились на 3,5%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що у лютому резерви знизились унаслідок "інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані валютними залученнями на користь уряду".

У НБУ додали, що упродовж лютого 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Перший - операції Нацбанкуна валютному ринку України.

Так, у лютому 2023 року Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 479,7 млн дол. США та викупив до резервів – 27,7 млн дол. США.

"Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з січнем 2023 року на 609 млн дол. США - до 2 452 млн дол. США. Зменшення обсягів валютних інтервенцій НБУ порівняно з попереднім місяцем зумовлене як остаточним вичерпанням тиску з боку додаткових бюджетних видатків наприкінці 2022 року, так і стабілізацією курсових очікувань завдяки послідовній монетарній політиці НБУ та відмові від прямого фінансування дефіциту бюджету в 2023 році", - пояснили в Нацбанку.

Другий чинник - надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2 395,8 млн дол. США.

З цієї суми:

2 065,4 млн дол. США отримано від Світового банку, зокрема 1 246,9 млн дол. США - від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

330,4 млн дол. США - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

"Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 570,4 млн дол. США, з яких 354 млн дол. США - за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 154,1 млн дол. США - боргу перед Світовим банком, решта - боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 306,3 млн дол. США", - йдеться у звіті.

Третій чинник - переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У лютому внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів зменшилася на 130,7 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту, підкреслили в НБУ.

Нагадаємо:

Станом на 1 січня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними становили 28,5 млрд дол: у грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року.

На 1 лютого міжнародні резерви України становили 29,92 млрд дол, що свідчить про зростання на 5% у січні передусім завдяки міжнародній допомозі.

Економічна правда