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Міжнародні резерви України на початок року зросли до $28,5 мільярдів – НБУ

Субота, 7 січня 2023, 11:50 - Олексій Павлиш
 
getty images

Станом на 1 січня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними становили 28,5 млрд дол: у грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Підкреслюється, що у грудні резерви зросли завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

У Нацбанку пояснили, що на динаміку резервів у грудні 2022 року впливали кілька чинників.

Перший - надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення держборгу.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 4 468,4 млн дол. США. З них: 

  • 2 030,3 млн дол. США – від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку);
  • 598,7 млн дол. США – від Європейського Союзу; 
  • 540,7 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • 402,0 млн дол. США – від Світового банку; 
  • 367,8 млн дол. США – від Уряду Канади;
  • 528,9 млн дол. США – від інших міжнародних кредиторів.

"Уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті 833,9 млн дол США.

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Зокрема, 714,3 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення валютних ОВДП, а 119,6 млн дол. США – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 166,2 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.

Другий чинник - операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Нацбанк минулого місяця продав на валютному ринку 3 193,1 млн дол. США та викупив до резервів - 29,6 млн дол. США. Чистий продаж валюти Нацбанком у грудні підвищився до 3 163,5 млн дол. США.

"Збільшення інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником - активізацією бюджетних видатків наприкінці року.

На валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками росії на критичну інфраструктуру України", - додали в регуляторі.

Третій фактор - переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У грудні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів зросла на 231,6 млн дол. США.

Упродовж 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9%.

Минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку - відповідно до балансових даних, близько 32,1 млрд дол. США, підкреслили в НБУ.

Найбільша фінансова допомога надійшла від США - 12 млрд дол. США, ЄС - 8 млрд дол. США, МВФ - 2,7 млрд дол. США, Канади - 1,9 млрд дол. США, Німеччини - 1,6 млрд дол. США. 

Крім того, у 2022 році країна отримала близько 3,1 млрд дол. США завдяки розміщенню валютних ОВДП. 

"Це разом із міжнародною допомогою дало змогу компенсувати значну частину чистих інтервенцій НБУ з продажу валюти (25 млрд дол США) та виплат країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (9,1 млрд дол. США)", - резюмували в НБУ.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України на 1 грудня становили 27,95 мільярдів доларів та перевищили рівень на початку великої війни.

Економічна правда

НБУ Україна резерви борг
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