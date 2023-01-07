Міжнародні резерви України на початок року зросли до $28,5 мільярдів – НБУ

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 4 468,4 млн дол. США. З них:
- 2 030,3 млн дол. США – від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку);
- 598,7 млн дол. США – від Європейського Союзу;
- 540,7 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
- 402,0 млн дол. США – від Світового банку;
- 367,8 млн дол. США – від Уряду Канади;
- 528,9 млн дол. США – від інших міжнародних кредиторів.
"Уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті 833,9 млн дол США.
Зокрема, 714,3 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення валютних ОВДП, а 119,6 млн дол. США – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 166,2 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.
Другий чинник - операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.
Нацбанк минулого місяця продав на валютному ринку 3 193,1 млн дол. США та викупив до резервів - 29,6 млн дол. США. Чистий продаж валюти Нацбанком у грудні підвищився до 3 163,5 млн дол. США.
"Збільшення інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником - активізацією бюджетних видатків наприкінці року.
На валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками росії на критичну інфраструктуру України", - додали в регуляторі.
Третій фактор - переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).
У грудні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів зросла на 231,6 млн дол. США.
Упродовж 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9%.
Минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку - відповідно до балансових даних, близько 32,1 млрд дол. США, підкреслили в НБУ.
Найбільша фінансова допомога надійшла від США - 12 млрд дол. США, ЄС - 8 млрд дол. США, МВФ - 2,7 млрд дол. США, Канади - 1,9 млрд дол. США, Німеччини - 1,6 млрд дол. США.
Крім того, у 2022 році країна отримала близько 3,1 млрд дол. США завдяки розміщенню валютних ОВДП.
"Це разом із міжнародною допомогою дало змогу компенсувати значну частину чистих інтервенцій НБУ з продажу валюти (25 млрд дол США) та виплат країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (9,1 млрд дол. США)", - резюмували в НБУ.
Нагадаємо:
Міжнародні резерви України на 1 грудня становили 27,95 мільярдів доларів та перевищили рівень на початку великої війни.
Економічна правда