Міжнародні резерви України на початок року зросли до $28,5 мільярдів – НБУ

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Станом на 1 січня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними становили 28,5 млрд дол: у грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Підкреслюється, що у грудні резерви зросли завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

У Нацбанку пояснили, що на динаміку резервів у грудні 2022 року впливали кілька чинників.

Перший - надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення держборгу.