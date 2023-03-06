Tesla вдруге з початку року знизила ціни на електрокари

Виробник електромобілів Tesla знизив ціни на седан Model S і позашляховик Model X у США пізно ввечері в неділю на 5 та 10 тисяч доларів відповідно, оскільки компанія прагне підвищити попит в останньому місяці кварталу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними на сайті компанії, повнопривідна автівка Model S тепер коштує 89 990 дол, тобто подешевшала на 5,2% з 94 990 доларів.

Model S Plaid тепер коштує 109 990 доларів, що на 4,3% менше порівняно зі 114 990 доларів.

Повнопривідний позашляховик Model X тепер коштує 99 990 доларів, що на 9,1% менше ніж 109 990 доларів. Model X Plaid - 109 990 доларів, що на 8,3% менше порівняно зі 119 990 доларів.

Агентство зазначає, що Tesla продає свої автомобілі безпосередньо споживачам і часто змінює ціни. Останнє зниження цін відбулось, незважаючи на те, що перед цим Tesla різко знизила ціни в січні, намагаючись збільшити продажі.

Під час Дня інвестора компанії 1 березня CEO Ілон Маск та інші лідери наголосили на ефективності виробництва та скороченні витрат.

"Бажання людей мати Tesla надзвичайно велике. Обмежуючим фактором є їхня здатність платити за Tesla", — сказав Маск.

Нагадуємо:

Компанія Tesla, яка випускає електромобілі, заявила, що відкликає 3470 автомобілів Model Y 2022-2023 років випуску в США через те, що болти, які кріплять рами спинок сидінь другого ряду, можливо, були ненадійно затягнуті.

Автовиробник Tesla продав 74 402 електромобілі китайського виробництва у лютому - це на 31,65% більше, ніж роком раніше.