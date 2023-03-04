ЗАЕС за рік окупації пережила п'ять блекаутів – Котін

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Запорізька атомна електростанція, яка вже рік окупована, пережила п’ять повних блекаутів, коли для її роботи підключалися дизельні генератори, що живили реакторні зони, басейни витримки, майданчик відпрацьованого ядерного палива.

Про це розповів президент "Енергоатому" Петро Котін в інтерв'ю DW.

"Станція протягом року окупації уже пережила п’ять повних блекаутів, коли для її роботи підключалися дизельні генератори, що живили реакторні зони, басейни витримки, майданчик відпрацьованого ядерного палива.

Якби не було дизельних генераторів, то вже сталася б аварія, включаючи плавлення активної зони реакторів. Це дуже небезпечно. Обладнання деградує, рашисти будують там якість споруди, що категорично заборонено робити на ядерному об’єкті", – розповів Котін.

Він також додав, що станція не працює повністю з вересня минулого року.

"З шести енергоблоків станції чотири блоки знаходяться в "холодному стані", два енергоблоки - 5-й і 6-й - знаходяться у гарячому стані, але реактори зупинені", – зазначив Котін.

За словами президента "Енергоатому", енергоблоки для власних потреб споживають електроенергію з об’єднаної енергомережі України через останню лінію зв’язку. Близько 100 мегават постійного споживання, щоб працювали насоси з охолодження ядерних реакторів.

Нагадаємо:

Ротація групи експертів МАГАТЕ, які наразі перебувають на майданчику Запорізької АЕС, затримується більш ніж на три тижні.

Державна інспекція ядерного регулювання заборонила експлуатацію енергоблоків 3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.