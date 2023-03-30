Новини 30 березня: Франція відмовила в екстрадиції Жеваго, енергогігантів просять поділитись надприбутками з Україною

Про МВФ. Рада директорів МВФ у п'ятницю, 31 березня, розгляне запит України на відкриття нової 4-річної програми розширеного фінансування EFF.

Про Жеваго. Суд у місті Шамбері (Франція) прийняв рішення в слуханні про екстрадицію бізнесмена Костянтина Жеваго в Україну - запит української сторони було відхилено.

Про "зернову угоду". Туреччина та ООН офіційно заявили, що "зернова ініціатива" було продовжена на 120 днів, а не на 60, як це заявляла Москва.

Про надприбутки енергогігантів. Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що частину надприбутків, які отримали великі енергетичні компанії, було б справедливо направити на відновлення України. Сума отриманих енергогігантами надприбутків оцінюється в 200 мільярдів доларів.

Про товари для армії. Кабінет Міністрів спростив процедуру низки товарів подвійного призначення, необхідних для фронту для відсічі Росії чи в якості комплектуючих для виробників української зброї, зокрема, системи зв’язку та захисту інформації.

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