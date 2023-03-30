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У Міненерго закликали світових енергогігантів направити частину надприбутків на відновлення України

Четвер, 30 березня 2023, 14:19 - Анастасія Жарикова

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що частину надприбутків, які отримали великі енергетичні компанії, було б справедливо направити на відновлення України. Сума отриманих енергогігантами надприбутків оцінюється в 200 мільярдів доларів.

Про це він розповів у інтерв’ю Politico.

За словами глави Міненерго, компаніям варто допомогти відновити українську інфраструктуру, адже прибутки зросли "бо ми боремося через війну". 

"Я думаю, було б справедливо поділитись цими грошима з Україною. Я маю на увазі, щоб допомогти нам відновити, перебудувати енергетичний сектор", – пояснив Галущенко.

Міністр зазначив, що однак з компаній - литовська Ignitis Group -збирається направити близько 10% свого прибутку на допомогу у відновленні України. Він закликав більші компанії наслідувати такий приклад.

Нагадуємо:

Британська нафтогазова компанія BP прозвітувала про рекордний прибуток у 28 мільярдів доларів за 2022 рік, що на 116% перевищує показник 2021 року.

Нафтові компанії Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell і TotalEnergies, за попередніми оцінками аналітиків, отримали сукупний прибуток у 190 мільярдів доларів США за 2022 рік, коли їхні остаточні квартальні результати будуть опубліковані найближчими днями.

Міненерго енергетика прибуток
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