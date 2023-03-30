McDonald's відкрив новий ресторан у Вінниці

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні 30 березня відкрила новий ресторан у Вінниці.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.

"Вінницький ресторан, який був майже збудований перед повномасштабним вторгненням, відкрився 30 березня. Він є четвертим новим рестораном з моменту відновлення діяльності McDonald’s в Україні.

Відтепер у місті працюють три ресторани McDonald’s, а всього в Україні - 73", - йдеться у повідомленні.

Новий ресторан у Вінниці почав роботу на Хмельницькому шосе, 114-К.

"У щойно відкритому вінницькому ресторані для відвідувачів є 125 місць у залі та 88 на терасі. Всередині доступні 10 терміналів самообслуговування. Автомобілісти зможуть скористатися МакДрайвом з двома лініями заїзду. Ресторан працюватиме з 07:00 до 22:00 та дотримуватиметься розширених правил безпеки, впроваджених компанією", - кажуть у компанії.

Будівництво вінницького ресторану стартувало ще у 2021 року і більшість будівельних робіт була завершена до 24 лютого 2022 року.

"Відтепер цей заклад - четвертий новозбудований ресторан, який відкрився після початку повномасштабного вторгнення. Раніше нові заклади McDonald’s з’явились у м. Києві в Оболонському р-ні, у м. Львові в Сихівському р-ні та у с. Лісниках Київської обл", - додали в McDonald’s.

Нагадаємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 29 березня розпочала співпрацю з сервісом доставки Bolt Food - це має розширити доступність McDelivery і відтепер клієнти зможуть обирати серед двох сервісів (до цього замовити їжу можна було через Glovo).

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні у вівторок, 28 березня, відновила роботу 5 ресторанів в Одесі.

Економічна правда