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McDonald's в Україні запускає доставку через Bolt Food

Середа, 29 березня 2023, 11:29 - Олексій Павлиш

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 29 березня розпочала співпрацю з сервісом доставки Bolt Food - це має розширити доступність McDelivery і відтепер клієнти зможуть обирати серед двох сервісів (до цього замовити їжу можна було через Glovo). 

Про це йдеться в офіційному пресрелізі McDonald’s.

У компанії зазначають, що доставка у тестовому варіанті спершу працюватиме у 21 ресторанах McDonald’s у Києві та 4 ресторанах у Львові.

"Після закінчення тестового періоду, який необхідний для відпрацювання усіх процедур, послуга стане доступною в решті ресторанів у Києві та Львові.

Також доставка поступово розширюватиметься на інші міста України, де працює партнер, аби якомога більше людей змогли скуштувати улюблені страви поза ресторанами, де їм найбільш зручно", - йдеться у повідомленні.

"Попри виклики воєнного часу, ми продовжуємо покращувати досвід клієнтів. Завдяки співпраці з новим партнером з доставки Bolt Food ми стаємо ще ближчими до наших клієнтів і надаємо їм можливість максимально зручно робити замовлення через звичний для них сервіс.

Розвиток партнерств і розширення бізнесу сьогодні є дуже важливим для зміцнення української економіки та внеску в її подальше відновлення", - заявила генеральна директорка МакДональдз в Україні, Чехії та Словаччині Юлія Бадрітдінова.

Доставка із ресторанів McDonald’s здійснюватиметься через застосунок Bolt Food і буде діяти в радіусі 2 км. Отримати замовлення можна протягом 30 хвилин, додали в McDonald’s.

Перелік ресторанів, де буде доступна доставка з 29 березня:

Київ 

вул. Кірпи, 5-А (ст. м. Вокзальна)

вул. Софіївська, 1/2 (ст. м. Майдан Незалежності)

вул. Позунова, 6  (ст. м. Вокзальна)

вул. Велика Васильківська, 22 (ст. м. Площа Льва Толстого)

вул. Хрещатик 19А (ст. м. Хрещатик)

вул. Б. Хмельницького, 40/25

просп. Оболонський, 26а (ст. м. Мінська)

вул. І. Мазепи, 1 (ст. с. Арсенальна)

вул. Борщагівська 2-В

проспект Володимира Івасюка, 12 С

Боричів узвіз, 10-а (ст. м. Поштова площа)

Деміївська площа 1/3-а (ст. м. Деміївська)

просп. Оболонський, 1-б

вул. Хоткевича Гната, 1-в

просп. Степана Бандери, 36 (літера Б)

вул. Юрія Іллєнка, 3 (ст. м. Лук'янівська)

вул. Є. Сверстюка, 1 (ст. м. Лівобережна)

просп. Гагаріна, 2-а

просп. Броварський 27 (ст. м. Дарниця)

просп. Степана Бандери, 12-а (ст. м. Почайна)

вул. Миколайчука, 16

Львів

просп. Чорновола, 12

вул. Під Дубом, 7-б

просп. Свободи, 35

просп. Шевченка, 7

Нагадаємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні у вівторок, 28 березня, відновила роботу 5 ресторанів в Одесі.

Економічна правда

McDonald's Bolt
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