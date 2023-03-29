McDonald's в Україні запускає доставку через Bolt Food

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 29 березня розпочала співпрацю з сервісом доставки Bolt Food - це має розширити доступність McDelivery і відтепер клієнти зможуть обирати серед двох сервісів (до цього замовити їжу можна було через Glovo).

Про це йдеться в офіційному пресрелізі McDonald’s.

У компанії зазначають, що доставка у тестовому варіанті спершу працюватиме у 21 ресторанах McDonald’s у Києві та 4 ресторанах у Львові.

"Після закінчення тестового періоду, який необхідний для відпрацювання усіх процедур, послуга стане доступною в решті ресторанів у Києві та Львові.

Також доставка поступово розширюватиметься на інші міста України, де працює партнер, аби якомога більше людей змогли скуштувати улюблені страви поза ресторанами, де їм найбільш зручно", - йдеться у повідомленні.

"Попри виклики воєнного часу, ми продовжуємо покращувати досвід клієнтів. Завдяки співпраці з новим партнером з доставки Bolt Food ми стаємо ще ближчими до наших клієнтів і надаємо їм можливість максимально зручно робити замовлення через звичний для них сервіс.

Розвиток партнерств і розширення бізнесу сьогодні є дуже важливим для зміцнення української економіки та внеску в її подальше відновлення", - заявила генеральна директорка МакДональдз в Україні, Чехії та Словаччині Юлія Бадрітдінова.

Доставка із ресторанів McDonald’s здійснюватиметься через застосунок Bolt Food і буде діяти в радіусі 2 км. Отримати замовлення можна протягом 30 хвилин, додали в McDonald’s.

Перелік ресторанів, де буде доступна доставка з 29 березня:

Київ

вул. Кірпи, 5-А (ст. м. Вокзальна) вул. Софіївська, 1/2 (ст. м. Майдан Незалежності) вул. Позунова, 6 (ст. м. Вокзальна) вул. Велика Васильківська, 22 (ст. м. Площа Льва Толстого) вул. Хрещатик 19А (ст. м. Хрещатик) вул. Б. Хмельницького, 40/25 просп. Оболонський, 26а (ст. м. Мінська) вул. І. Мазепи, 1 (ст. с. Арсенальна) вул. Борщагівська 2-В проспект Володимира Івасюка, 12 С Боричів узвіз, 10-а (ст. м. Поштова площа) Деміївська площа 1/3-а (ст. м. Деміївська) просп. Оболонський, 1-б вул. Хоткевича Гната, 1-в просп. Степана Бандери, 36 (літера Б) вул. Юрія Іллєнка, 3 (ст. м. Лук'янівська) вул. Є. Сверстюка, 1 (ст. м. Лівобережна) просп. Гагаріна, 2-а просп. Броварський 27 (ст. м. Дарниця) просп. Степана Бандери, 12-а (ст. м. Почайна) вул. Миколайчука, 16

Львів

просп. Чорновола, 12 вул. Під Дубом, 7-б просп. Свободи, 35 просп. Шевченка, 7

Нагадаємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні у вівторок, 28 березня, відновила роботу 5 ресторанів в Одесі.

Економічна правда