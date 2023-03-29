McDonald's в Україні запускає доставку через Bolt Food
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 29 березня розпочала співпрацю з сервісом доставки Bolt Food - це має розширити доступність McDelivery і відтепер клієнти зможуть обирати серед двох сервісів (до цього замовити їжу можна було через Glovo).
Про це йдеться в офіційному пресрелізі McDonald’s.
У компанії зазначають, що доставка у тестовому варіанті спершу працюватиме у 21 ресторанах McDonald’s у Києві та 4 ресторанах у Львові.
"Після закінчення тестового періоду, який необхідний для відпрацювання усіх процедур, послуга стане доступною в решті ресторанів у Києві та Львові.
Також доставка поступово розширюватиметься на інші міста України, де працює партнер, аби якомога більше людей змогли скуштувати улюблені страви поза ресторанами, де їм найбільш зручно", - йдеться у повідомленні.
"Попри виклики воєнного часу, ми продовжуємо покращувати досвід клієнтів. Завдяки співпраці з новим партнером з доставки Bolt Food ми стаємо ще ближчими до наших клієнтів і надаємо їм можливість максимально зручно робити замовлення через звичний для них сервіс.
Розвиток партнерств і розширення бізнесу сьогодні є дуже важливим для зміцнення української економіки та внеску в її подальше відновлення", - заявила генеральна директорка МакДональдз в Україні, Чехії та Словаччині Юлія Бадрітдінова.
Доставка із ресторанів McDonald’s здійснюватиметься через застосунок Bolt Food і буде діяти в радіусі 2 км. Отримати замовлення можна протягом 30 хвилин, додали в McDonald’s.
Перелік ресторанів, де буде доступна доставка з 29 березня:
Київ
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вул. Кірпи, 5-А (ст. м. Вокзальна)
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вул. Софіївська, 1/2 (ст. м. Майдан Незалежності)
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вул. Позунова, 6 (ст. м. Вокзальна)
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вул. Велика Васильківська, 22 (ст. м. Площа Льва Толстого)
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вул. Хрещатик 19А (ст. м. Хрещатик)
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вул. Б. Хмельницького, 40/25
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просп. Оболонський, 26а (ст. м. Мінська)
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вул. І. Мазепи, 1 (ст. с. Арсенальна)
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вул. Борщагівська 2-В
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проспект Володимира Івасюка, 12 С
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Боричів узвіз, 10-а (ст. м. Поштова площа)
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Деміївська площа 1/3-а (ст. м. Деміївська)
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просп. Оболонський, 1-б
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вул. Хоткевича Гната, 1-в
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просп. Степана Бандери, 36 (літера Б)
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вул. Юрія Іллєнка, 3 (ст. м. Лук'янівська)
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вул. Є. Сверстюка, 1 (ст. м. Лівобережна)
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просп. Гагаріна, 2-а
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просп. Броварський 27 (ст. м. Дарниця)
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просп. Степана Бандери, 12-а (ст. м. Почайна)
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вул. Миколайчука, 16
Львів
|
просп. Чорновола, 12
|
вул. Під Дубом, 7-б
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просп. Свободи, 35
|
просп. Шевченка, 7
Нагадаємо:
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні у вівторок, 28 березня, відновила роботу 5 ресторанів в Одесі.
Економічна правда