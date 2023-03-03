Новини 3 березня: активи Ротенберга хочуть конфіскувати, Камишін працюватиме позаштатним радником Зеленського
Про УЗ. Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, який цього тижня оголосив про відставку, отримав посаду позаштатного радника президента Володимира Зеленського
Про мільярдерів. У 2022 році мільярдер Ілон Маск здійснив 142 перельоти на своєму приватному літаку, і подекуди рейси тривали 13-15 хвилин
Про санкції. Нафтогазові доходи Росії у лютому становили 521 мільярдів рублів, порівняно з 424 мільярдами рублів у січні - за 2 місяці вони становили 947 млрд руб та скоротились на 46,4% у річному вимірі
Про енергетику. У ЄС розпочинають проєкт розбудови акумуляторних фабрик для накопичення електроенергії з метою досягнення енергетичної незалежності та нульового рівня шкідливих викидів
Про конфіскацію. 3 березня у Вищому антикорупційному суді України (ВАКС) зареєстровано позовну заяву Міністерства юстиції України до Аркадія Ротенберга та його сина про застосування конфіскаційної санкції.
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