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Стабілізаційні відключення у Києві та в області скасовані – ДТЕК

Середа, 29 березня 2023, 18:43 - Олексій Павлиш

"Укренерго" скасувало обмеження у Києві та області, що дозволяє повернути світло всім жителям регіону.

Про це заявили в ДТЕК.

У компанії підкреслили, що ситуація в енергосистемі досі складна, тому радять слідкувати за оновленнями.

Нагадаємо:

Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України.

У Києві через погіршення погодніх умов були введені аварійні відключення - повідомлялось, що вони діють в Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Згодом в ДТЕК додали, що у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.

Також графіки були застосовані у Бучанському, Фастівському і Обухівському районах Київської області.

У середу, 29 березня, попри суттєве збільшення попиту на електроенергію через похолодання потужностей достатньо для забезпечення потреб по всій країні, однак через негоду у низці областей аварійні відключення.

Економічна правда

ДТЕК Київ електроенергія
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