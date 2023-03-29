Негода спричинила знеструмлення в низці областей, ремонт мереж триває - Міненерго

У середу, 29 березня, попри суттєве збільшення попиту на електроенергію через похолодання потужностей достатньо для забезпечення потреб по всій країні, однак через негоду у низці областей аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У раніше постраждалих від негоди Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті майже повністю відновили електропостачання.

Однак негода змістилась із заходу в центр країни: від півночі (Чернігівська область) до півдня (Одеська та Миколаївська області).

Відтак значні знеструмлення наразі в:

Київській області (більше 31 тис. абонентів станом на 9:00 без світла);

Чернігівській області (5 тис.);

Черкаській області (3,7 тис.);

Хмельницькій області (3,2 тис.);

Одеській і Миколаївській областях (по 2,5 тис.).

Також тривають роботи з відновлення пошкоджених російськими обстрілами мереж у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

На Житомирщині можливі відключення через ремонти мережевої інфраструктури.

Економічна правда