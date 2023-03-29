Через негоду аварійні відключення діють у Києві і 12 областях

Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України.

Про це йдеться у заяві "Укренерго".

Компанія заявила про значні відключення у наступних областях: Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській.

Зазначається, що ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

При цьому споживання електроенергії підвищилось через похолодання.

Щодо генерації - виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання.

"Зростання споживання покривається переважно за рахунок збільшення виробництва електроенергії на атомних електростанціях, а також іншими видами генерації. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії на несуттєвому рівні", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" також додали, що через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена.

"У Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання.

Також через зростання споживання можливі мережеві обмеження у Київській області та Києві", - заявили в компанії станом на 11:00.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

Там також підкреслили, що складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання.

"Відновлювальні роботи для усунення мережевих обмежень та підвищення надійності живлення споживачів продовжуються на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими масованими атаками", - резюмували в компанії.

Як додали в КМВА, у Києві через погіршення погодніх умов введені аварійні відключення - повідомлялось, що вони діють в Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Згодом в ДТЕК додали, що у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.

Також графіки були застосовані у Бучанському, Фастівському і Обухівському районах Київської області.

Нагадаємо:

У середу, 29 березня, попри суттєве збільшення попиту на електроенергію через похолодання потужностей достатньо для забезпечення потреб по всій країні, однак через негоду у низці областей аварійні відключення.

Економічна правда