Гендиректор МАГАТЕ вдруге відвідає ЗАЕС наступного тижня 

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Наступного тижня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі приїде на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Це вже другий візит Гроссі на ЗАЕС, і перший - з моменту встановлення постійної присутності експертів МАГАТЕ на цьому об'єкті 1 вересня минулого року.

"Я вирішив знову відвідати ЗАЕС, щоб на власні очі побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поспілкуватися з тими, хто працює на об'єкті в цих безпрецедентних і дуже складних обставинах", - сказав генеральний директор Гроссі.

За його словами, попри присутність експертів МАГАТЕ ситуація на станції все ще залишається нестабільною. Загрози ядерній безпеці є надто очевидними, як і необхідність діяти негайно, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров'я та довкілля людей в Україні та за її межами

Крім цього, візит Гроссі також спрямований на забезпечення регулярної ротації експертів МАГАТЕ на майданчику та з нього, після дуже складних обставин, з якими зіткнулися експерти під час попередньої ротації в лютому, яка була затримана майже на місяць.

Нагадаємо:

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відмовилися від ідеї створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії розширило свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває.