Унаслідок негоди є відключення у восьми областях на заході і півдні країни – "Укренерго"

Унаслідок негоди (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу (ОСР) є значні знеструмлення споживачів у 8-ми областях на заході та півдні України.

Про це заявили в "Укренерго".

Як підкреслили в компанії, йдеться про наступні регіони: Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та Одеська області).

Ремонтні бригади ОСРів працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання, додали в "Укренерго".

При цьому, у вівторок споживання електроенергії дещо вище, ніж у понеділок, через похолодання.

Щодо генерації - працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

"У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає. Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі.

Зокрема, вчора внаслідок російських обстрілів пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях", - додали в держкомпанії.

Крім цього, станом на вівторок ремонтні бригади завершили аварійно-відновлювані роботи та включили 5 одиниць критично важливого обладнання на різних об’єктах магістральних мереж НЕК "Укренерго". Це дозволило усунути деякі мережеві обмеження та підвищити надійність живлення окремих регіонів, йдеться у заяві.

Нагадаємо:

У вівторок, 28 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. У західних областях України через погіршення погодних умов відбуваються аварійні відключення споживачів.

Через негоду на Одещині станом на 10:00 без світла залишилось 28 населених пунктів. Найбільше постраждав Одеський та Білгород-Дністровський райони.

Економічна правда