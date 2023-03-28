У західних областях аварійні відключення через погіршення погоди – Міненерго

У вівторок, 28 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. У західних областях України через погіршення погодних умов відбуваються аварійні відключення споживачів.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

На Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури, додали в міністерстві.

"У західних областях України через погіршення погодних умов та сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, - аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання.

Тривають відновлювальні роботи у прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів останніми днями", - йдеться також у повідомленні.

Економічна правда