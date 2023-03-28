Через негоду на Одещині тривають відключення світла – ДТЕК

Через негоду на Одещині станом на 10:00 без світла залишилось 28 населених пунктів. Найбільше постраждав Одеський та Білгород-Дністровський райони.

Про це повідомили в ДТЕК.

У компанії додали, що 11 аварійних бригад працюють над відновленням електропостачання для жителів Одеської області.

"Наразі виведено з ладу 134 трансформаторні підстанції, 9 повітряних ліній. У ліквідації наслідків задіяні 11 бригад, а це - 22 працівники та 11 одиниць техніки.

Через сильні пориви вітру була тимчасово знеструмлена високовольтна лінія, що живить Київський та Малиновський райони міста Одеси. Енергетики оперативно полагодили обладнання та поступово повертають світло в домівки одеситів", - додали в ДТЕК Одеські електромережі.

За інформацією синоптиків, на території Одеської області очікується погіршення погодних умов - невеликий дощ, сильні пориви вітру до 20 м/с.

Це може призвести до падіння дерев та обриву проводів, додали в компанії.

ДТЕК радить у разі зникнення світла звертатись у приватні повідомлення на сторінці компанії у Facebook, або дзвонити у кол-центр.

Нагадаємо:

У вівторок, 28 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. У західних областях України через погіршення погодних умов відбуваються аварійні відключення споживачів.

Економічна правда