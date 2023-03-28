Henkel знайшла покупців на свої російські заводи – ЗМІ

Німецька компанія Henkel перебуває на завершальній стадії продажу своїх російських активів - 11 заводів компанії може придбати консорціум інвесторів, до якого входять акціонери виробника ліків "Фармстандарт" (належить Віктору Харитоніну та Єгору Кулькову), інвесткомпанія Kismet Capital Івана Тавріна, а також засновники фонду "Ельбрус капітал".

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на джерела.

Два співрозмовники газети стверджують, що акціонери "Фармстандарту" стануть мажоритарними власниками російських підприємств Henkel.

За їхніми словами, сторони вже отримали дозвіл урядової комісії РФ на укладення угоди. Один із співрозмовників каже, що угода міститиме умову про можливість зворотного викупу заводів.

Співрозмовники також запевняють, що після продажу фабрик вони продовжать випуск продукції під брендами Henkel. Суму угоди джерела видання не назвали.

У прес-службі уряду РФ, "Фармстандарті", Kismet Capital і "Ельбрус капіталі" на запити "Ведомостей" не відповіли.

Henkel працювала в Росії з 1991 р. На кінець 2022 р., за даними компанії, їй належать фабрики в Пермі, Саратовській області (Енгельс), Ленінградській області (Тосно), Ставропольському краї, Ульяновській, Новосибірській і Челябінській областях, а також два підприємства в Московському регіоні - в Ногінську та Коломні.

У РФ Henkel випускає мийні та чистячі засоби Persil, Losk, "Дені", "Ласка", "Пемос", "Пемолюкс", Vernel та ін., а також клеї (зокрема, "Момент") і засоби для обробки поверхонь. Серед продукції російських підприємств Henkel є також будівельні суміші Ceresit.

Виставлені на продаж активи (підприємства в РФ плюс один завод у Білорусі) компанія оцінила в 673 млн євро.

При цьому сума угоди, найімовірніше, не перевищить 150 млн євро, вважають учасники ринку. За їх словами, наявність опціону на зворотний викуп підприємств виправдовує такий дисконт.

Нагадаємо:

Німецька Henkel пообіцяла припинити діяльність у Росії до кінця першого кварталу.

Німецька компанія Henkel AG збирається продати бізнес у Росії в першому кварталі.

Раніше повідомлялось, що німецький хіміко-промисловий концерн Henkel планує остаточно піти з Росії до кінця 2022 року, робота з виходу з російського бізнесу ще триває.

Німецький хіміко-промисловий концерн Henkel перевів російські та білоруські активи до категорії "на продаж".

У квітні 2022 року Henkel заявляла про рішення ініціювати процес відходу компанії з російського ринку.

До портфелю брендів Henkel входять марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент", Loctite тощо.

Економічна правда