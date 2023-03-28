Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР у квітні 2022 року – СБУ

фото: ОГП

Експрезидент "Мотор Січі" Вʼячеслав Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року: за цим фактом Богуслаєву додатково повідомили про нову підозру - у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

"У ході слідчих дій встановлено причетність високопосадовця до перешкоджання законній діяльності Сил оборони на користь країни-агресора.

За даними слідства, у квітні минулого року він отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті. Втім очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення", - йдеться у повідомленні СБУ.

За даними СБУ, Богуслаєв надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього. А, виконуючи розпорядження Богуслаєва, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта, додали у відомстві.

"За даним фактом президенту АТ "Мотор Січ" додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - додали в СБУ.

"В ході розслідувнння встановлено, що на початку повномасштабної війни, у квітні 2022 року, коли українські військові звернулися щодо оплатної передачі в користування гелікоптерів, експрезидент надавав вказівки співробітникам підприємства приховати документи на гелікоптери. Це робилося для того, щоб пілоти не могли сісти за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів.



Більше того, він наказав розукомплектувати техніку: зняти лопоті з гелікоптерів та заховати їх", - додали в ОГП.

Також встановлено, що начальник Департаменту зовнішньо-економічної діяльності АТ "Мотор Січ" розробив схему поставки запчастин до авіаційних двигунів з Сніжнянського машинобудівного заводу, який знаходиться на тимчасово окупованій території України, на "Мотор Січ", додали в Офісі генпрокурора.



Для обходу встановлених обмежень "Мотор Січ" опосередковано через зарубіжні компанії поставляла сировину у виді заготівок на Сніжнянський машинобудівний завод та отримувала з нього виготовлені запчастини для авіаційних двигунів виробництва "Мотор Січ", додали в ОГП.



"Таким чином він сприяв діяльності терористичної організації "ДНР". Сплачував на її користь грошові кошти – так звані "податки" та "митні платежі".



Йому повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258‑3 КК України)", - йдеться у повідомленні.

фото: огп

В ОГП додали, що наразі здійснюється досудове розслідування стосовно експрезидента АТ "Мотор Січ" за фактами колабораційної діяльності, пособництва державі-агресору, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та військових формувань, сприянні діяльності терористичної організації.

Також триває розслідування стосовно начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства за фактами пособництва державі-агресору та сприяння діяльності терористичної організації.

Заходи з викриття кримінальних правопорушень здійснювали співробітники Департаменту контррозвідки та Головного слідчого управління СБУ.

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Нагадуємо:

23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех".

На наступний день, 24 жовтня, Шевченківський суд Києва взяв їх під варту на два місяці (до 20 грудня). Вже у листопаді суд наклав арешт на все майно Богуслаєва вартістю майже 1 млрд грн.

Журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували, докази наявності у В'ячеслава Богуслаєва російського паспорту. Адвокат Богуслаєва підтвердив, що у нього дійсно є російський паспорт.

На початку листопада держава відчужила "Мотор Січ" та передала її в управління Міноборони.

Українське стратегічне підприємство "Мотор Січ" під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у роботі на РФ і в колабораційній діяльності, продавало авіаційні двигуни підсанкційним компаніям з Ірану.

Економічна правда