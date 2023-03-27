Росіяни планують перезапустити колишню фабрику IKEA у найближчі 2-3 місяці

Російська компанія "Інвест Плюс", яка придбала фабрику IKEA в Новгородській області, планує перезапустити виробництво у найближчі 2-3 місяці.

Про це пише російське пропагандистське медіа ТАСС із посиланням на пресслужбу компанії.

"Наша мета - якнайшвидше повернути на меблевий ринок Росії вкрай затребувану і якісну продукцію новгородського заводу", - заявив бенефіціарний власник "Інвест Плюс" Володимир Осипов.

За словами пресслужби компанії, новий власник гарантує збереження чисельності та умов праці для працівників фабрики щонайменше протягом року.

"Ікеа Індастрі Новгород" - найбільший виробничий майданчик, що належав компанії IKEA в Росії.

Підприємство складається із заводу з виробництва ламінованих деревно-стружкових плит (ЛДСП) і фабрики корпусних меблів.

Нагадаємо:

Шведська IKEA закрила операцію з продажу свого останнього виробничого майданчика в Росії - меблевої фабрики в Новгородській області - співвласнику петербурзької компанії Slotex Вадиму Осипову.

Російська урядова комісія схвалила продаж заводів шведського виробника меблів IKEA в Росії двом місцевим покупцям, що відкриває шлях до укладення угоди.

IKEA вирішила закрити свої магазини в Росії після вторгнення РФ в Україну. Багато інших західних компаній - від виробників енергоносіїв до мереж продовольчих товарів і одягу - залишили Росію.

IKEA, найбільший у світі меблевий бренд, закрила свої російські магазини в березні минулого року і заявила, що продасть фабрики, закриє офіси і скоротить 15-тисячний штат співробітників у Росії. Минулого літа мережа знову ненадовго відкрилася для проведення короткого онлайн-розпродажу.

Економічна правда