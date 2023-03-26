Маск оцінює Twitter у 20 мільярдів доларів, хоч купував за 44 мільярди

Генеральний директор Twitter Ілон Маск у листі до співробітників соціальної мережі запропонував грантові акції на суму близько 20 мільярдів доларів.

Про це повідомило The Information.

Посилаючись на джерела, які знайомі з листом Маска для співробітників, видання зазначає, що генеральний директор Twitter запропонував співробітникам соціальної мережі грантові акції на суму близько 20 млрд доларів.

Ця оцінка становить менше половини від 44 млрд доларів, які Маск заплатив за придбання Twitter, що вказує на падіння вартості платформи.

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Нагадаємо:

Компанія Twitter зіткнулась із зростаючим списком претензій з приводу неоплачених рахунків після того, як Ілон Маск очолив компанію. Орендодавці, консультанти і постачальники компанії за останні місяці подали щонайменше дев'ять позовів до судів.

Понад 500 рекламодавців Twitter призупинили витрати на сайт мікроблогів з моменту поглинання компанії Ілоном Маском минулого року.