ВАКС конфіскував активи російського депутати Бабашова

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції до російського депутата Леоніда Бабашова щодо конфіскації його активів.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає Ліга.Бізнес.

"Сьогодні, 24 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського депутата щодо конфіскації його активів на підставі пункту 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції"", – йдеться в повідомленні без згадування прізвища російського політика.

За словами голова департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інни Богатих, йдеться про Бабашова Л.І. - депутата державної думи РФ від політичної партії "єдіная росія", який підтримав закони про ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між РФ та так званими "лнр" та "днр", а також низку законів, якими РФ намагається легалізувати анексію окупованих територій України.

Додається, що рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, що належать відповідачу або щодо яких відповідач здійснював права, тотожні до права розпорядження ними. Мова йде про нерухомість і земельні ділянки в Автономній Республіці Крим, корпоративні права, рухоме майно.

Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.

Нагадаємо:

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