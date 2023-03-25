Група кредиторів надала відстрочку за борговими зобов'язанням України до 2027 року

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Група кредиторів України (ГКУ) за результатами зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку надала фінансові гарантії для нової програми та відстрочку по борговим зобов’язанням до 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції.

Під час зустріч представники МВФ надали опис економічної та фінансової ситуації в країні, свою оцінку економічних перспектив України та дефіциту фінансування у 2023-2027 роках, а також аналіз боргової стійкості.

"Надання гарантій передбачає продовження паузи (standstill) по виплатах Україною боргу країнам Групі кредиторів на період дії програми МВФ (2023-2027 роки).

Щойно ситуація в Україні стабілізується (але до завершення програми МВФ) Група кредиторів обіцяє ще раз повернутися до обговорення питання відновлення стійкості боргу України", – пояснив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

Також ГКУ закликала всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів якнайшвидше досягти домовленості з Україною про надання принаймні такого ж сприятливого боргового режиму.

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Нагадаємо:

Укладання нової програми Міжнародного валютного фонду з Україною стало наслідком, передусім, політичної волі після візиту голови МВФ Кристаліни Георгієвої в Україну.

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли угоди на рівні персоналу щодо нової програми на суму 15,6 млрд дол терміном у 4 роки.