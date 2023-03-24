США перевіряють, чи допомагали Credit Suisse та UBS росіянам уникати санкцій – ЗМІ

Міністерство юстиції США надіслало хвилю запитів банкам, зокрема Credit Suisse Group AG та UBS Group AG, для ідентифікації співробітників, які мали справу з підсанкійними росіянами.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Зазначається, що Мін’юст розіслав швейцарським банкам інформаційні запити ще до кризи, яка охопила Credit Suisse і призвела до його поглинання конкурентним банком UBS.

Такі запити також були надіслані співробітникам деяких великих американських банків.

За словами одного з співрозмовників агентства, запити Міністерства юстиції спрямовані на визначення співробітників банків, які працювали з підсанкційними клієнтами, а також як такі клієнти проходили перевірку протягом останніх кількох років.

Ці банкіри та консультанти можуть у подальшому стати об'єктом розслідування, щоб визначити, чи порушили вони законодавство.

До повномасштабного російського вторгнення Credit Suisse був добре відомий тим, що обслуговував заможних росіян. На піку своєї діяльності банк управляв понад 60 млрд дол для російських клієнтів, які приносили Credit Suisse від 500 до 600 млн дол на рік доходу.

На момент припинення роботи з індивідуальними російськими клієнтами у травні минулого року Credit Suisse зберігав для них близько 33 млрд дол, що на 50% більше, ніж у UBS, попри більший бізнес з управління капіталом останнього.

Нагадуємо:

Швейцарський банк UBS погодився купити Credit Suisse за 3,25 млрд дол після переговорів протягом вихідних за посередництва швейцарських регуляторів.

Читайте також: Крах Credit Suisse: як 167-річний швейцарський банк збанкрутував за тиждень і чому США знову "друкують" долари