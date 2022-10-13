Україна отримала $1,3 мільярда від МВФ

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В Україну надійшло 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки.

Шмигаль розповів, що загалом МВФ надав Україні 2,7 млрд доларів від початку повномасштабної війни.

"Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року", – наголосив прем’єр.

Нагадуємо:

Виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування у рамках Rapid Financing Instrument. Раніше МВФ розширив цю програму, завдяки чому стала можливою додаткова допомога Україні.

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У березні МВФ вже надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни. Максимальний обсяг RFI обмежений 50% квоти країни в МВФ на рік, тобто це був максимальний обсяг для України.