Світові енерготрейдери Trafigura і Vitol можуть активізувати торгівлю російською нафтою

Світові енерготрейдери Trafigura і Vitol все ще допомагають експортувати обмежені поставки російських нафтопродуктів в рамках правил міжнародних санкцій, але розглядають можливість відновлення торгівлі російською нафтою.

Про це пише Reuters із посиланням на заяви їхніх керівників.

Обидві швейцарські компанії були одними з найбільших експортерів російської нафти і нафтопродуктів до вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

"До літа минулого року обидві фірми вже різко скоротили свою присутність у російському нафтовому секторі, а згодом продали свої частки в компанії "Восток", великому видобувному проєкті в Сибіру", - пише агентство.

"Ми постачаємо обмежену кількість нафтопродуктів в рамках санкцій... наша позиція переглядається", - заявив генеральний директор Trafigura Джеремі Вейр на Глобальному саміті сировинних товарів FT у Лозанні.

Сполучені Штати відкрито зацікавлені в тому, щоб потоки російської нафти продовжували надходити після того, як 5 грудня набуло чинності ембарго ЄС, щоб запобігти різким стрибкам цін, і вказали, що вважають торгівлю в рамках механізму обмеження цін G7 законною, додає агентство.

Нинішнє падіння цін на нафту після краху трьох банків у поєднанні з інфляційними ризиками призвело до подальшого зниження нових інвестицій у видобуток нафти, а в другій половині року, коли Китай оговтується від обмежень, викликаних COVID-19, на ринку очікується дефіцит ресурсів.

Нещодавно Міністерство фінансів США провело переговори з Trafigura, щоб підкреслити свою позицію, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

"Менше 100 тис барелів на добу нашого торгового обсягу зараз - це російський бізнес. Чи збільшиться цей показник за умови дещо сильнішого регулювання? Так, можливо", - заявив на саміті генеральний директор Vitol Рассел Харді.

Минулого року Vitol торгувала 7,4 млн барелів на добу, що менше, ніж у попередньому році, оскільки компанія відмовилася від понад 90% російського нафтового бізнесу, який вона вела раніше.

Співголова відділу торгівлі Gunvor Стефан Дегенн був більш обережним.

"Наразі це рухома ціль. Санкції можуть змінюватися дуже швидко. Ми залишаємося обережними", - сказав Дегенн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що найбільший у світі незалежний нафтотрейдер Vitol Group має намір припинити торгувати російською нафтою до кінця 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський у липні закликав найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера Vitol припинити постачання російської нафти, звинувативши його у "нахабній наживі на кривавій нафті".

Економічна правда