Зеленський закликав найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера припинити поставки російської нафти – Guardian

Президент України Володимир Зеленський закликав найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера Vitol припинити постачання російської нафти, звинувативши його у "нахабній наживі на кривавій нафті".

Про це пише The Guardian.

"Головний радник Зеленського з економічних питань Олег Устенко від імені президента попросив компанію Vitol повідомити, коли вона відвантажить останній барель російської нафти і скільки нафти відвантажить до цієї дати", - йдеться у повідомленні.

Газета нагадує, що Зеленський попросив Vitol припинити свої ділові відносини з Росією в березні, щоб "перекрити грошовий потік", який, за його словами, фінансував "масове вбивство невинних людей".

У квітні нафтотрейдер заявив, що обсяг російської нафти "суттєво знизиться у другому кварталі, оскільки поточні контрактні зобов’язання зменшаться". Також було повідомлено, що компанія планує "вийти з російського ринку" та припинити транспортування російської нафти до кінця року.

Але в листі Олег Устенко наголосив, що ці обіцянки не були виконані.

За даними Refinitiv, Vitol зафрахтувала у червні через порти РФ понад 11 млн барелів нафти.

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З початку вторгнення Росії до України, 24 лютого, компанія зафрахтувала понад 38 млн барелів нафти з російських портів вартістю приблизно $3,21 млрд, у середньому - понад 9 млн барелів на місяць.

"Vitol був найбільшим західним трейдером російської нафти, що перевозиться морем, після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це нахабна нажива на кривавій нафті, яка фінансує вбивства мирного українського населення", - заявив Устенко.

За словами керівника відділу розслідування даних у Global Witness Сема Леона, з моменту вторгнення Vitol був одним із головних західних каналів торгівлі РФ енергоносіями.

"Ніщо, крім найжорсткішого ембарго на російську нафту, не зупинить їх наживи за рахунок українського народу", – переконаний він.

Економічна правда