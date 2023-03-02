Новини 2 березня: коли в РФ закінчаться гроші за версією Дерипаски, МАГАТЕ провела ротацію експертів на ЗАЕС

Про зарплати. Найбільший розрив у зарплатні серед 10 найбільш популярних позицій на ринку праці в Польщі порівняно з Україною має позиція менеджера з продажу: в Україні у середньому пропонують 15 тис грн, а у Польщі - 92 тис грн.

Про санкції. Підсакційний російський олігарх Олег Дерипаска заявив, що внаслідок чинної економічної політики в Росії вже в 2024 році "не буде грошей".

Про авіа. Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" у співпраці з Air Charter Service перевезла великогабаритну сонячну турбіну із США до Австралії. Враховуючи розміри вантажу, доставити його міг лише Ан-124-100 "Руслан".

Про ЗАЕС. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в четвер заявив, що організація здійснила ротацію експертів на Запорізькій атомній електростанції

Про МВФ. Місія МВФ з 8 до 15 березня працюватиме у Варшаві з представниками України для обговорення параметрів потенційної майбутньої програми.

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"Апгрейд" тіла. Як сучасні технології допомагають українським військовим відновлюватися

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Конфіскація російських активів: що (не) вдалося Україні та світу за рік війни

Кремль повинен заплатити за агресію. Чи поспішає світ забирати в РФ активи і наскільки ефективно та прозоро проводять конфіскацію в Україні?