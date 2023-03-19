Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації

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Швейцарська влада розглядає повну або часткову націоналізацію Credit Suisse як єдиний життєздатний варіант, крім поглинання UBS Group.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Швейцарія розглядає можливість або повного поглинання банку, або придбання значного пакета акцій, якщо поглинання UBS Group AG не вдасться через складнощі в організації угоди і короткі терміни.

"Ситуація дуже мінлива і може ще змінитися, оскільки влада намагається знайти остаточне рішення для банку до відкриття азійських ринків, яке відбудеться пізно ввечері в Європі", – розповідають співрозмовники агентства.

Міністерство фінансів Швейцарії відмовилося від коментарів.

Поглинання UBS пов'язане з багатьма складнощами, включаючи такі гострі питання, як державна підтримка, яка б покрила можливі юридичні та інші збитки.

Раніше повідомлялось, що UBS прагне отримати державні гарантії на суму близько 6 мільярдів доларів для потенційного поглинання Credit Suisse.

Нагадаємо:

Міжнародний інвестиційний банк UBS AG розглядає можливість поглинання свого швейцарського конкурента Credit Suisse, який перебуває у скрутному становищі, задля стабілізації світової банківської системи.