Клієнтів ПриватБанку попереджають про можливі проблеми з картками

ПриватБанк попереджає про можливі проблеми з картками в ніч на 19 березня через технічні роботи.

Про це йдеться в попереджені, яке з’явилось в "Приват24 для бізнесу", передає "Ліга.Фінанси"

У повідомленні йдеться, що банк робиться кращим, комфортнішим та технологічнішим, і тому запланував технічні роботи з 00:05 до 03:05 19.03.2023, які можуть призвести до труднощів у роботі з картками.

Нагадаємо:

Міжнародний інвестиційний банк UBS AG, не чекаючи на вирішення питання про залишення його позову без розгляду за заявою банку, самостійно відкликав свій позов проти державного ПриватБанку.

Клієнти державного Приватбанку сплачують майже 97% платежів через цифрові канали та лише 3% у відділеннях.