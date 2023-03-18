Huawei замінила понад 13 тисяч деталей у своїх продуктах через торговельні санкції США

getty images

Компанія Huawei за останні три роки замінила понад 13 000 деталей у своїх продуктах, які потрапили під торговельні санкції США.

Про це пише Reuters.

Засновник китайського технологічного гіганта Рен Чженфей, під час виступу в Шанхайському університеті Цзяо Тун заявив, за останні три роки Huawei замінила 13 тис компонентів на внутрішні китайські замінники та переробила 4 тис друкованих плат для своєї продукції.

Починаючи з 2019 року, Huawei, великий постачальник обладнання, що використовується в телекомунікаційних мережах 5G, був об'єктом послідовних раундів американського експортного контролю.

Ці заходи контролю перекривають як постачання Huawei мікросхем від американських компаній, так і доступ до американських технологічних інструментів для розробки власних мікросхем та їхнього виробництва партнерами. Минулого року адміністрація Байдена також заборонила продаж нового обладнання Huawei у США.

Зазначається, що Huawei інвестувала 23,8 млрд доларів у дослідження і розробки у 2022 році.

Засновник повідомив, що компанія створила власну систему планування ресурсів підприємства під назвою MetaERP. Запуск якої запланований на квітень, вона допоможе керувати основними бізнес-функціями компанії, включаючи фінанси, ланцюжки поставок і виробничі операції.

Ренз розповів, що Huawei не планує запускати конкурента надзвичайно популярній моделі штучного інтелекту ChatGPT, але зазначив, що Microsoft Corp (MSFT.O), яка підтримує розробника програми OpenAI, не буде єдиним поанівним гравцем. Він сказав, що Huawei зосереджується на тому, щоб стати "базовою платформою обчислювальної потужності" ШІ.

Нагадаємо:

Уряд США припинив підтвердження ліцензій для американських компаній на експорт більшості товарів китайській Huawei.

Білий дім заборонив продаж нового телекомунікаційного обладнання від китайських Huawei та ZTE, оскільки воно становить небезпеку для національної безпеки США.