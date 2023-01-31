Уряд США припиняє ліцензії для компаній, які експортують товари для китайської Huawei – ВВС

Уряд США припинив підтвердження ліцензій для американських компаній на експорт більшості товарів китайській Huawei.

Про це повідомляє ВВС.

Міністерство торгівлі США повідомило деяким американським компаніям, що більше не видаватиме Huawei ліцензії на експорт технологій із США. Наразі Вашингтон рухається до повної заборони на продаж американських технологій китайському гіганту телекомунікаційного обладнання.

Раніше у США звинуватили компанію у загрозі національній безпеці країни та в співпраці з Комуністичною партією Китаю. Компанія та уряд Китаю неодноразово заперечували ці звинувачення.

"Тісно співпрацюючи з нашими міжвідомчими партнерами з експортного контролю в міністерствах енергетики, оборони та державному відомстві, ми постійно оцінюємо нашу політику та правила та регулярно спілкуємося із зовнішніми зацікавленими сторонами", — сказав ВВС представник Міністерства торгівлі США.

Також співрозмовник додав, що відомство не коментує розмови з конкретними компаніями або обговорення щодо них.

У Huawei відмовилися коментувати ці повідомлення.

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Видання пояснює, що адміністрація Байдена продовжує посилювати обмеження щодо Huawei, оскільки політична напруженість між Вашингтоном і Пекіном зростає через Тайвань, де виробляється більшість комп’ютерних мікросхем у світі.

Остання заборона означає, що американські компанії повинні отримати від уряду ліцензію на експорт або передачу деяких технологій, особливо через побоювання, що вони будуть використані китайською армією.

Водночас деякі американські компанії, зокрема Intel і Qualcomm, отримали ліцензії на постачання Huawei технології, яка не стосується 5G.

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