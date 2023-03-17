США розслідують можливе шпигунство працівників TikTok за журналістами – ЗМІ

Міністерство юстиції США веде розслідування щодо ByteDance, компанії-власниці застосунку TikTok, щодо можливого стеження за американцями, зокрема – за кількома журналістами.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на трьох поінформованих співрозмовників.

Кримінальний відділ Мін’юсту США, ФБР і прокурор Східного округу Вірджинії ведуть розслідування щодо компанії ByteDance.

Розслідування, яке розпочалося наприкінці минулого року, ймовірно, пов'язане з неправомірним отриманням даних американців, зокрема – двох журналістів і кількох їхніх колег, співробітниками ByteDance. Компанія раніше визнала та заявила, що звільнила причетних працівників.

Колишні співробітники ByteDance, причетні до стеження, намагалися знайти джерела ймовірного витоку внутрішніх розмов і ділових документів до журналістів. Вони отримали доступ до IP-адрес та інших даних журналістів і людей, з якими вони були пов'язані через свої акаунти в TikTok.

Двоє з цих співробітників працювали в Китаї. Компанія заявила, що вносить зміни, щоб запобігти подібним порушенням у майбутньому.

Нагадуємо:

Соціальна мережа TikTok почала переговори щодо продажу із потенційними покупцями на тлі заяв американської влади про заборону застосунку в США.

США прагнуть, аби китайські власники TikTok продали свої частки в популярному застосунку, інакше компанія може зіткнутися з забороною у США.

Білий дім дав американським держустановам місяць на видалення застосунку.