Кабмін погодив кандидата на посаду нового гендиректора Оператора ГТС

Кабінет міністрів на засіданні 17 березня погодив кандидатуру Дмитра Липпи на посаду гендиректора "Оператора газотранспортної системи України" (ОГТСУ).

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Липпа раніше був гендиректором меткомбінату "Каметсталь" (входить до холдингу "Метінвест" Ахметова-Новинського) - у грудні 2022 року він пішов з посади за власним бажанням.

Він керував Каметсталлю з моменту створення нової юрособи на базі виробничих потужностей Дніпровського МК та Дніпровського КХЗ у жовтні 2021 року.

Також Кабмін погодив кандидатуру Михайла Гаврилова на посаду гендиректора "Запоріжжяобленерго".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що наглядова рада "Магістральних газопроводів України" (МГУ) досі не призначила нового гендиректора "Оператора газотранспортної системи України" ("ОГТСУ") - з моменту звільнення попереднього гендиректора минуло вже більш ніж п'ять місяців.

Попередній гендиректор "ОГТСУ" Сергій Макогон був звільнений наглядовою радою "МГУ" 16 вересня 2022 року.

Його змінив виконуючий обов'язки гендиректора Павел Юзеф Станчак. До цього Станчак працював заступником гендиректора "ОГТСУ" з питань розвитку та трансформації.

Наглядова рада "МГУ" оголосила конкурсний відбір 25 листопада 2022 року. Додаткової інформації не було оприлюднено, зокрема, скільки кандидатів подали заявки та коли буде завершено відбір.

Раніше список кандидатів на посаду гендиректора "ОГТСУ" потрапив у ЗМІ. За інформацією джерел "Економічної правди", до списку претендентів увійшли 19 кандидатів. Липпа теж був у цьому списку.

Згідно вимог чинного законодавства кандидатура на посаду керівника "ОГТСУ" має бути спершу погоджена Кабміном, а вже потім призначена на посаду рішенням наглядової ради "МГУ".

Економічна правда