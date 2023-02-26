Нового гендиректора Оператора ГТС досі не призначили

Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" (МГУ) досі не призначила нового гендиректора "Оператора газотранспортної системи України" ("ОГТСУ") - з моменту звільнення попереднього гендиректора минуло вже більш ніж п'ять місяців.

Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

Попередній гендиректор "ОГТСУ" Сергій Макогон був звільнений наглядовою радою "МГУ" 16 вересня 2022 року.

Його змінив виконуючий обов'язки гендиректора Павел Юзеф Станчак. До цього Станчак працював заступником гендиректора "ОГТСУ" з питань розвитку та трансформації.

Наглядова рада "МГУ" оголосила конкурсний відбір 25 листопада 2022 року. Додаткової інформації не було оприлюднено, зокрема, скільки кандидатів подали заявки та коли буде завершено відбір.

Раніше список кандидатів на посаду гендиректора "ОГТСУ" потрапив у ЗМІ. За інформацією джерел "Економічної правди", до списку претендентів увійшли 19 кандидатів.

Згідно вимог чинного законодавства кандидатура на посаду керівника "ОГТСУ" має бути спершу погоджена Кабміном, а вже потім призначена на посаду рішенням наглядової ради "МГУ".

У свою чергу, відсутня будь-яка інформація щодо того, чи наглядова рада "МГУ" за результатами конкурсу відібрала таку кандидатуру та подала її на погодження КМУ, а також чи погодив або не погодив КМУ таку кандидатуру.

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Економічна правда