УЄФА може дозволити клубам з одним власником одночасно грати в Лізі чемпіонів

УЄФА розглядає можливість дозволити клубам з одним власником одночасно грати в Лізі чемпіонів - за словами президента УЄФА Александра Чеферіна, необхідно переосмислити існуючі правила.

Про це пише The Times.

За словами Чеферіна, будуть розглянуті два варіанти - зберегти заборону і заборонити клубам з одним і тим же власником грати в одному змаганні, або дозволити їм брати участь.

Як зазначає The Times, цей крок може мати значні наслідки у процесі з придбання ФК "Манчестер Юнайтед".

Так, дві основні пропозиції для "Юнайтед" надійшли від власників, які мають зв'язки з клубами вищого французького дивізіону.

Група Ineos мільярдера Джима Реткліффа також володіє "Ніццою", в той час як інша пропозиція була подана катарським шейхом Джасімом бін Хамадом Аль Тані, що викликає занепокоєння щодо зв'язків з "Парі Сен-Жермен".

Відповідаючи на запитання про потенційний конфлікт інтересів, пов'язаний з участю двох клубів в одному змаганні, Чеферін сказав: "Ми не думаємо про "Манчестер Сіті" і "Челсі" в одній лізі. Ми не думаємо лише про "Манчестер Юнайтед". У нас було п'ять або шість власників клубів, які хотіли купити інший клуб. Ми повинні побачити, що робити".

"Є варіанти, що все залишиться так, як є, або ми дозволимо їм грати в одному змаганні. Я ще не впевнений.

Ми повинні поговорити про ці правила і подивитися, що з цим робити. Існує все більше і більше зацікавленості у володінні декількома клубами. Ми не повинні просто говорити "ні" інвестиціям у володіння декількома клубами, але ми повинні подивитися, які правила ми встановлюємо в цьому випадку, тому що правила повинні бути суворими", - додав він.

Чеферін припустив, що два клуби з одним власником все ще можуть належним чином конкурувати в одному змаганні.

"З однієї точки зору це правда, якщо ви власник двох клубів, і вони грають в одному змаганні, ви можете сказати одному клубу, щоб він програв, тому що ви хочете, щоб інший виграв. Але хіба це так легко зробити, сказати тренеру, щоб він програв матч, тому що інший хоче виграти?", - сказав він.

Економічна правда