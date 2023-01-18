Британський мільярдер Реткліфф хоче придбати ФК "Манчестер Юнайтед": торги стартують у лютому

колаж The Times

Британський мільярдер, голова міжнародної хімічної компанії Ineos і власник ФК "Ніцца" Джим Реткліфф вступив у процес переговорів про купівлю англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед".

Про це пише The Times.

Зазначається, що компанія Ineos офіційно вступила в процес переговорів - один з найбагатших людей Британії підтвердив, що він офіційно претендує на покупку клубу у Глейзерів.

"Ми офіційно включилися в цей процес", - заявив представник мільярдера.

Наразі триває етап, на якому потенційні покупці мають офіційно зареєструвати свій інтерес у банку, що здійснює процес продажу. Реткліфф зробив це першим. Очікується, що заявки також подадуть інвестори зі США та країн Близького Сходу, пише видання.

Сторони, зацікавлені в купівлі клубу, мають ознайомитися з конфіденційними фінансовими документами і взяти на себе зобов'язання пройти належну перевірку перед можливою купівлею.

Очікується, що офіційні торги розпочнуться наступного місяця і "МЮ" перейде до нового власника до кінця сезону.

Хоча розглядається продаж міноритарного пакету акцій, найімовірнішим вважається варіант, за якого чинні власники Глейзери продадуть усі акції. Нинішні власники "МЮ" хочуть отримати близько 5 мільярдів фунтів.

Інтерес до купівлі "Юнайтед" також виявляють інвестиційні фонди з Катару та Саудівської Аравії. У грудні Аврам Глейзер літав до Дохи і провів низку неофіційних зустрічей із потенційними інвесторами, нагадує The Times.

Ineos вже володіє французькою "Ніццою", і майбутнє цього клубу в разі купівлі компанією "МЮ" залишається незрозумілим, оскільки клубам, які належать одному власнику, не можна грати в одному єврокубковому турнірі. Повідомляється, що компанія розглядає різні моделі управління.

Forbes оцінює статки Джима Реткліффа в 16,3 мільярда доларів.

Економічна правда