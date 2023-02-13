Катарські інвестори готують заявку на придбання ФК "Манчестер Юнайтед" – Bloomberg

Катарські інвестори найближчими днями зроблять пропозицію щодо купівлі англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" - це стане кроком, який закріпить прагнення країни стати головним гравцем у світовому спорті.

Пр це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозовників агентства, катарський консорціум готується подати первинну пропозицію про купівлю футбольного клубу АПЛ до кінця тижня.

Суверенного інвестиційного фонду Катару (QIA) допомагають із підготовкою заявки, сказало одне з джерел на умовах анонімності.

При цьому нью-йоркський банк Raine Group консультує власників "Манчестер Юнайтед" - родину Глейзерів зі США.

"Манчестер Юнайтед" став предметом зростаючих спекуляцій щодо поглинання з літа, коли агентство Bloomberg News повідомило, що сім'я Глейзерів готова продати свою частку в клубі.

Поки що лише британський мільярдер Джим Реткліфф офіційно заявив про свою зацікавленість і працює з Goldman Sachs Group Inc. та JPMorgan Chase & Co. над потенційною пропозицією", - нагадує Bloomberg.

Qatar Sports Investments, окрема структура QIA, вже володіє французьким топклубом "Парі Сен-Жермен".

"Правила керівного органу європейського футболу, УЄФА, передбачають, що команди з одним і тим же мажоритарним власником не можуть одночасно брати участь у головних турнірах регіону, включаючи Лігу чемпіонів. Голова QSI Нассер Аль-Хелаїфі також є членом Виконавчого комітету УЄФА, який ухвалює його правила.

"Шейх Тамім бін Хамад Аль Тані, правлячий емір Катару, є фанатом "Манчестер Юнайтед" і навряд чи захоче втратити шанс володіти клубом, який вважається одним з найбільших спортивних брендів у світі.

За словами співрозмовників, наразі тривають дискусії, і остаточних рішень щодо того, які катарські компанії в кінцевому підсумку нададуть капітал для заявки "Манчестер Юнайтед", ще не прийнято.

Представник QIA відмовився від коментарів, а представник QSI не був одразу доступний для коментарів.

Фахівець з інвестицій у спорт з Certus Capital Адам Зоммерфельд, підрахував, що будь-яка пропозиція щодо "Манчестер Юнайтед" повинна перевищувати 4 млрд фунтів стерлінгів (4,8 млрд доларів), щоб бути успішною. Це зробило б цю угоду однією з найбільших в історії угод у спортивному бізнесі.

Протягом останнього десятиліття Катар витратив понад 200 мільярдів доларів на реконструкцію інфраструктури країни для проведення Чемпіонату світу з футболу. Крім будівництва нових стадіонів і цілих муніципалітетів, він також купував спортивні активи. Окрім поглинання "ПСЖ", QSI має частку в португальському футбольному клубі "Брага".

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Нагадаємо:

Британський мільярдер, голова міжнародної хімічної компанії Ineos і власник ФК "Ніцца" Джим Реткліфф вступив у процес переговорів про купівлю англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед".

Економічна правда