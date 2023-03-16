Путін знову спробував переконати великий бізнес, що "у Росії краще"

Президент РФ Володимир Путін на зустрічі з великим бізнесом переконував, що "в Росії краще" і що "антиросійськими санкціями Європа покарала саму себе".

Про це Путін заявив на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), пише The Bell.

Так, російський диктатор стверджує, що у РФ відкриваються "величезні можливості практично для будь-якого бізнесу".

"Ті, хто залишився тут і реально працює, виявилися розумнішими, енергійнішими, ефективнішими, ніж ті, хто виїхали і дають поради нашим недоброзичливцям", - заявив Путін.

"Я часто чув, що там [на Заході] надійніше. А тепер? Ми всі маємо розуміти, що тут основа нашого існування", - стверджує президент РФ.

Він також стверджує, що інфляція в березні буде нижчою за 4% у річному вираженні, "тобто нижчою, ніж у Європі".

"Ця цифра в річному порівнянні - мінімум, зумовлений стрибком цін після початку військових дій: незабаром інфляція зросте", - пояснює видання.

"Нам пророкували спад споживчого сектору, але західні країни самі на повен зріст зіткнулися з такими ж проблемами. Їхні керівники пропонують своїм жителям замість салату і помідорів перейти на ріпу. Ріпа - хороший продукт, але і за нею їм доведеться звернутися до нас", - намагався переконати бізнес у тому, що в РФ "краще" Путін.

При цьому про разовий збір із бізнесу на фінансування війни диктатор не згадав.

Перед промовою російського президента це зробив міністр фінансів Антон Силуанов: держава хоче зібрати 300 млрд рублів, а "пропозиції бізнесу про збільшення обсягу будуть вітатися".

Як додає The Bell, cпіввласник "Альфа-груп" Герман Хан прийшов на з'їзд РСПП. Хан був серед чотирьох акціонерів "Альфи", з яких пропонував зняти санкції Леонід Волков із ФБК та інші представники опозиції.

Це друга зустріч Путіна з великим бізнесом після початку війни. Попередня була скликана в перший же день вторгнення, 24 лютого. Після цього переважна більшість її учасників опинилася під санкціями США і ЄС. Посадовці ЄС називали саму по собі участь у тій зустрічі критерієм для потрапляння до санкційних списків.

Серед інших учасників - власники "Северстали" Олексій Мордашов, "Норнікеля" Володимир Потанін, ММК Віктор Рашников, "Русснефть" Михайло Гуцерієв, "Ренови" Віктор Вексельберг, "Русала" Олег Дерипаска, а також екс-власник "Єврохіму" і СУЕК Андрій Мельниченко.

Нагадаємо:

У січні федеральний бюджет РФ було виконано з дефіцитом у 1,76 трлн рублів (близько 25 млрд доларів), при цьому нафтогазові доходи становили 426 млрд рублів (більше 6 млрд доларів), знизившись до січня 2022 року на 46%.

Підсакційний російський олігарх Олег Дерипаска заявив, що внаслідок чинної економічної політики в Росії вже в 2024 році "не буде грошей".

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Економічна правда