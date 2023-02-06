Нафтогазові доходи РФ у січні впали майже на 50%

У січні федеральний бюджет РФ було виконано з дефіцитом у 1,76 трлн рублів (близько 25 млрд доларів), при цьому нафтогазові доходи становили 426 млрд рублів (більше 6 млрд доларів), знизившись до січня 2022 року на 46%.

Про це пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости" із посиланням на дані Мінфіну РФ.

При цьому витрати з федерального бюджету РФ у січні зросли на 59%, до 3,117 трильйона рублів.

А обсяг доходів, що надійшли, становив 1,356 трильйона рублів, що на 35% нижче за обсяг надходжень доходів у січні 2022 року.

Водночас нафтогазові доходи становили 426 мільярдів рублів, що на 46% нижче за показники січня минулого року.

У Мінфіні РФ це пояснили "насамперед зниженням котирувань цін на нафту марки Юралс і скороченням обсягів експорту природного газу".

Ненефтегазові доходи становили 931 мільярд рублів (13 млрд дол) і знизилися до січня 2022 року на 28%, "переважно завдяки скороченню надходжень внутрішнього ПДВ і податку на прибуток".

"За попередньою оцінкою обсяг видатків федерального бюджету в січні 2023 року склав 3 117 млрд рублів, перевищивши показники аналогічного періоду минулого року на 59%.

Прискорення фінансування видатків на початку 2023 року головним чином пов'язане з оперативним укладенням контрактів та авансуванням фінансування за окремими контрактованими видатками. Це, зокрема, дасть змогу забезпечити більш рівномірне касове виконання видатків федерального бюджету протягом 2023 року", - заявили в міністерстві.

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Економічна правда