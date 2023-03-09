Стало відомо, хто з росіян підписав листа Боррелю з проханням зняти санкції ЄС з Фрідмана

Колишній головний редактор радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедіктов опублікував список підписантів за виведення керівників російської "Альфа-Групп" з-під європейських санкцій.

Про це Венедіктов написав у Telegram, опублікувавши лист від 14 жовтня 2022 року опозиційного політика і соратника Олексія Навального, голови правління Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Леоніда Волкова високому представнику ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю.

У листі, зокрема, йдеться про те, що Альфа-Групп" є "унікальним прикладом" приватного бізнесу в Росії, побудованого з нуля, а в російських бізнес-колах завжди вважали компанію "найбільш прозахідною бізнес-структурою".

Також вказується, що засновник "Альфа-Груп" Михайло Фрідман відомий ліберальними поглядами і був другом Бориса Нємцова, убитого 2015-го. Також стверджується, що Фрідман ніколи не зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним віч-на-віч, у нього немає держнагород, він народився і виріс в Україні.

"Протягом майже 30 років Михайло Фрідман та його бізнес-партнери (Герман Хан, Олексій Кузьмічов, Петро Авен) були найбільшими інвесторами в українську економіку (Альфа-Банк, Київстар, Боржомі), а також ініціаторами та донорами найважливіших благодійних проєктів (AlfaJazzFest - нині LeopolisJazzFest), Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" та численних благодійних проєктів для української єврейської громади).

Незабаром після вторгнення Росії, в перші дні війни, Михайло Фрідман і його партнери відправили 10 мільйонів доларів США на підтримку українських біженців - гроші пізніше були використані для надання гуманітарної допомоги в Бучі, Гостомелі та інших районах, що постраждали від російської агресії.

З огляду на вищезазначене, ми не включили або не вважали за можливе включити пана Фрідмана та більшість його бізнес-партнерів у наші пропозиції до санкційного списку (ACF-6000), оскільки ми не вважаємо, що вони якимось чином пов'язані з режимом Путіна або що вони повинні нести відповідальність за його злочини", - йдеться у листі.

"Єдиним винятком є Петро Авен, один з бізнес-партнерів Михайла Фрідмана, якого ми включили до ACF-6000 на підставі того, що він був присутній на зустрічі Путіна з підприємцями 24 лютого 2022 року (день початку війни). Путін намагався використати цю зустріч для розподілу відповідальність за війну, змусивши найбільших російських підприємців прикривати один одного, так би мовити, зробивши їх співучасниками своїх злочинів.

Однак за останні сім місяців Петро Авен публічно продемонстрував своє рішуче обурення російською агресією в Україні. Ще 27 лютого він разом із сім'єю виїхав з Росії, і з того часу бере активну участь у публічних та приватних зустрічах (в Європі та США), під час яких висловлював свою досить однозначну негативну позицію щодо політики президента Путіна.

З огляду на вищевикладене, ми вважаємо правильним усунення Михайла Фрідмана (і його бізнес-партнерів Петра Авена, Германа Хана та Олексія Кузьмічова) з санкційних списків ЄС. На нашу думку, це рішення дасть правильний сигнал іншим російським бізнесменам, створивши для них стимул поводитися аналогічним чином і публічно засуджувати Путіна та його злочинну війну, а також допомагати Україні", - заявили підписанти листа.

Як повідомив Венедіктов, серед підписантів, окрім Волкова, також є:

засновниця телеканалу "Дождь"Наталія Сіндєєва;

співзасновниця телеканала "Дождь" Віра Кричевська;

публіцист, письменник Альфред Кох;

опозиціонер Леонід Гозман;

журналіст Сергій Пархоменко;

журналіст Леонід Парфьонов;

бізнесмен Євген Чичваркін;

публіцист, економіст Владислав Іноземцев.

"Я не автор листа. Я злодюжка, який вкрав його. Але судячи з порядку підписів ми бачимо Волкова. Рішення тепер, як я розумію, за судом, а не за Єврокомісією, хоча вона може зняти санкції. Оцінити результати поки не можу, але вважаю персональні санкції, ухвалені поза змагальним порядком, неправильними", - заявив у коментарі РБК Венедіктов.

Тим часом Волков оголосив, що "бере паузу" як голова правління міжнародного Фонду боротьби з корупцією ACF (ФБК) через написаний ним лист до ЄС з проханням зняти санкції з олігарха Фрідмана.

"Цей лист був великою політичною помилкою. Гірше того, зробивши це, я перевищив свої повноваження - підписав його не в особистій якості, а від імені організації. Колег я до відома не поставив, і, отже, тим самим їх підставив", - заявив глава ФБК.

Нагадаємо:

Російські опозиціонери хочуть, щоб ті, хто виступає проти війни Росії в Україні, могли вийти з-під західних санкцій, зокрема таке прохання стосується олігарха Олега Тінькова, який публічно засудив вторгнення і відмовився від російського громадянства.

Леонід Волков, голова Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, лобіює серед європейських, британських і американських чиновників розширення санкцій на 6 000 російських чиновників і поплічників Кремля. Але, на його думку, західні чиновники повинні викласти чіткі критерії того, як люди можуть бути виключені зі списку, в тому числі шляхом засудження війни і виплати збитків Україні.

На думку Волкова, "кінцева мета – зупинити війну, а не покарати людей".

"Лише за наявності стратегії виходу санкції будуть ефективними. В іншому випадку людям нікуди бігти, окрім як назад до Москви, де вони стають ще більш залежними від Путіна. Їм потрібно представити чіткий варіант: зробіть це і це – і санкції буде знято", – вважає він.

Волков заявив, що він сказав британським чиновникам, що вони повинні зняти санкції з Тінькова як стимул для інших російських олігархів порвати з Путіним.

У жовтні Волков звернувся до ЄС із проханням вилучити бізнесменів, які засуджують війну і "не пов'язані зі злочинами, скоєними путінським режимом".

За його словами, санкції іноді "націлені на бізнесменів, які діють з добрими намірами, часто просто тому, що вони мають російські паспорти, в той час як справжні злочинці, які збагатилися завдяки своїм тісним зв'язкам з путінським режимом, в черговий раз залишилися безкарними".

Волков вважає, що від санкцій можна звільнити мільярдера Михайла Фрідмана та його партнерів по "Альфа-груп" – Петра Авена, Германа Хана і Олексія Кузьмічова.

"Bloomberg" зазначає, що багато олігархів оскаржують правові підстави для включення їх до західних санкційних списків, але жоден із них поки що не досягнув успіху.

Економічна правда