"Укренерго": енергосистема працює стабільно, у 2 областях і в Києві – обмеження споживання

В енергосистемі України електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання. При цьому зберігаються мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у м. Києві.

Про це заявили в "Укренерго".

"Через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, зберігаються мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у м. Києві. Наразі у цих регіонах застосовуються обмеження споживання.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились", - йдеться у повідомленні.

Енергосистема працює стабільно, синхронно з Європою, додали в держкомпанії.

Нагадаємо:

На Київщині та в окремих районах Києва частково застосовані стабілізаційні відключення світла.

Внаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами на Житомирщині можливі обмеження, адже тривають ремонти мережевої інфраструктури, заявили в Міненерго.

Економічна правда