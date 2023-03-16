"Укренерго": енергосистема працює стабільно, у 2 областях і в Києві – обмеження споживання
В енергосистемі України електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання. При цьому зберігаються мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у м. Києві.
Про це заявили в "Укренерго".
"Через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, зберігаються мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у м. Києві. Наразі у цих регіонах застосовуються обмеження споживання.
В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились", - йдеться у повідомленні.
Енергосистема працює стабільно, синхронно з Європою, додали в держкомпанії.
Нагадаємо:
На Київщині та в окремих районах Києва частково застосовані стабілізаційні відключення світла.
Внаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами на Житомирщині можливі обмеження, адже тривають ремонти мережевої інфраструктури, заявили в Міненерго.
Економічна правда