Всі розділи
Укр / Рус

"Укренерго": енергосистема працює стабільно, у 2 областях і в Києві – обмеження споживання

Четвер, 16 березня 2023, 13:18 - Олексій Павлиш

В енергосистемі України електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання. При цьому зберігаються мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у м. Києві.

Про це заявили в "Укренерго".

"Через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, зберігаються мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у м. Києві. Наразі у цих регіонах застосовуються обмеження споживання.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились", - йдеться у повідомленні.

Енергосистема працює стабільно, синхронно з Європою, додали в держкомпанії.

Нагадаємо:

На Київщині та в окремих районах Києва частково застосовані стабілізаційні відключення світла.

Внаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами на Житомирщині можливі обмеження, адже тривають ремонти мережевої інфраструктури, заявили в Міненерго.

Економічна правда

Укренерго енергетика електроенергія
Матеріали за темою
Регулятор оштрафував компанії ДТЕК у Києві та області: причини 15 березня 2023, 15:58
У Києві та в 5 областях зберігаються мережеві обмеження – "Укренерго" 15 березня 2023, 12:45
У Києві та області можливі аварійні відключення – "Укренерго" 14 березня 2023, 10:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті