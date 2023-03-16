У Києві та області – часткові відключення світла

На Київщині та в окремих районах Києва частково застосовані стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомили в ДТЕК.

"У частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів", - пояснили в компанії.

Там додали, що за командою "Укренерго" були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті.

Крім цього, у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.

Причина - та ж: через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

За командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, які розміщені на сайті.

У ДТЕК радять слідкувати за оновленнями.

Економічна правда