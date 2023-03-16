Енергосистема працює без дефіциту, відключення можливі в одній області – Міненерго
Четвер, 16 березня 2023, 10:38 -
У четвер енергосистема продовжує працювати без дефіциту, генерація електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на слова міністра Германа Галущенка.
Наразі генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.
Водночас внаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами на Житомирщині можливі обмеження, адже тривають ремонти мережевої інфраструктури.
Крім того, протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 9 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від ворожих обстрілів районах.